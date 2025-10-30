본문 바로가기
[경주APEC]김혜경 여사, 국립경주박물관 찾아 신라 금관·금허리띠 관람

황서율기자

입력2025.10.30 20:33

APEC 경주 개최 기념 금관·금허리띠 한곳에

김혜경 여사는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주의 국립경주박물관을 찾아 신라 금관과 금허리띠를 관람했다.


연합뉴스

연합뉴스

30일 전은수 대통령실 부대변인에 따르면 김 여사는 국립경주박물관 신라역사관에서 열린 '신라 금관, 권력과 위신' 전시를 둘러봤다. 전시는 APEC 경주 개최를 기념해 신라 금관과 금허리띠를 처음으로 한자리에서 감상할 수 있도록 마련했다.

이번 전시에는 금관총 금관을 비롯해 총 22건, 35점이 전시됐으며 이 중엔 국보 7건과 보물 9건이 포함돼있다.


윤상덕 국립 경주박물관장은 해설을 통해 "신라는 '황금의 나라'라고 불릴 만큼 크고 작은 무덤에서 다양한 황금 장신구가 출토됐다"며 "그중 왕의 상징인 '금관'을 최초로 발견한 지 100여년 만에 한자리에 모아 전시하게 됐다"고 말했다.


김 여사는 "국립경주박물관을 직접 와보니 APEC 정상회의가 열리고 있는 이곳 경주는 지역 전체가 곧 역사이자 문화라는 것을 실감한다"며 "전국의, 그리고 전 세계의 많은 분이 이곳을 찾아 한국의 역사와 문화를 느껴보길 바란다"고 전했다.

이어 김 여사는 "요즘 국립중앙박물관은 전 세계인들이 줄을 서서 관람할 정도로 박물관 호황기를 누리고 있다"며 "국립경주박물관도 고유의 가치와 지역의 특수성을 살려 대한민국의 역사와 문화를 세계에 알리는 데 앞장서주길 바란다"고 당부했다.





경주=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
