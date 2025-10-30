[경주APEC]김혜경 여사, 국립경주박물관 찾아 신라 금관·금허리띠 관람

APEC 경주 개최 기념 금관·금허리띠 한곳에

김혜경 여사는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주의 국립경주박물관을 찾아 신라 금관과 금허리띠를 관람했다.

30일 전은수 대통령실 부대변인에 따르면 김 여사는 국립경주박물관 신라역사관에서 열린 '신라 금관, 권력과 위신' 전시를 둘러봤다. 전시는 APEC 경주 개최를 기념해 신라 금관과 금허리띠를 처음으로 한자리에서 감상할 수 있도록 마련했다.

이번 전시에는 금관총 금관을 비롯해 총 22건, 35점이 전시됐으며 이 중엔 국보 7건과 보물 9건이 포함돼있다.

윤상덕 국립 경주박물관장은 해설을 통해 "신라는 '황금의 나라'라고 불릴 만큼 크고 작은 무덤에서 다양한 황금 장신구가 출토됐다"며 "그중 왕의 상징인 '금관'을 최초로 발견한 지 100여년 만에 한자리에 모아 전시하게 됐다"고 말했다.

김 여사는 "국립경주박물관을 직접 와보니 APEC 정상회의가 열리고 있는 이곳 경주는 지역 전체가 곧 역사이자 문화라는 것을 실감한다"며 "전국의, 그리고 전 세계의 많은 분이 이곳을 찾아 한국의 역사와 문화를 느껴보길 바란다"고 전했다.

이어 김 여사는 "요즘 국립중앙박물관은 전 세계인들이 줄을 서서 관람할 정도로 박물관 호황기를 누리고 있다"며 "국립경주박물관도 고유의 가치와 지역의 특수성을 살려 대한민국의 역사와 문화를 세계에 알리는 데 앞장서주길 바란다"고 당부했다.





