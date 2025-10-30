경찰, '유튜버 설 선물' 권영세 선거법 위반 혐의로 수사

권영세 국민의힘 의원이 당 비상대책위원장 시절 유튜버들에게 설 선물을 보내 경찰 조사를 받고 있다.

30일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 공직선거법 위반 등의 혐의로 권 의원을 수사 중이다.

앞서 지난 3월 선관위는 권 의원의 행위가 공직선거법상 기부행위 예외 규정에 해당한다고 보기 어렵다고 판단해 검찰에 수사를 의뢰했다. 이후 사건은 서울경찰청에 배당됐다.

권 의원은 지난 1월 설 명절 전 당협위원장 등 당원들에게 전남 무안의 특산품인 김을 선물로 보냈다, 그 과정에서 극우 성향 유튜버에게도 선물을 보내 논란이 일었다.

공직선거법상 국회의원·지방의회의원·지방자치단체의 장·정당의 대표자·후보자와 그 배우자는 기부행위를 할 수 없도록 하고 있다. 다만 통상적인 정당 활동과 관련한 행위, 의례적 행위, 구호적·자선적 행위, 직무상의 행위 등은 예외로 규정하고 있다. 당시 권 의원은 "고생한 분들에게 의례적으로 해 온 것"이라고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



