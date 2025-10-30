[포토] 인사말하는 한성숙 장관

한성숙 중소벤처기업부 장과이 30일 강남구 딥스타운S6에서 열린 창업벤처 릴레이 간담회 '창업 루키 오픈 토크'에 참석, 인사말을 하고 있다.







