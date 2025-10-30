장재훈 "수소 생산 대규모 투자 지속할 것"…현대차, APEC서 청사진 제시

APEC CEO 서밋서 수소 사업 성과 공유



현대차그룹이 글로벌 리더들이 모인 '아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋'에서 수소 에너지의 전략적 중요성을 다시 한 번 강조했다. 글로벌 수소위원회 공동의장을 맡고 있는 장재훈 현대차그룹 부회장은 수소 생태계 확산을 위해 수소 생산 분야에서의 투자를 계속이어나가겠다는 계획을 밝혔다.

30일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 5,500 등락률 +2.13% 거래량 2,691,110 전일가 258,000 2025.10.30 14:09 기준 관련기사 [속보]현대차, 3Q 영업익 2조5372억원…전년비 29%↓ [속보]현대차, 3Q 매출액 46조7214억원…전년비 8%↑연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close 그룹은 경주 예술의전당에서 열린 'APEC CEO 서밋 2025'에 참석해 수소 사업 비전과 성과를 공유하며 글로벌 수소 산업 리더십을 강화했다.

'APEC CEO 서밋'은 APEC 정상회의의 주요 부대행사로 세계 21개 APEC 회원국 정상과 글로벌 기업 CEO 1700여명이 참여하는 아시아·태평양 최대 규모의 비즈니스 포럼이다.

올해 포럼은 '연결, 사업, 그 너머(Bridge, Business, Beyond)'를 주제로 수소 분야를 비롯해 AI와 디지털, 바이오·헬스, 금융·투자, 지속가능성, 지역경제 통합 등 주요 글로벌 의제를 폭넓게 논의했다.

현대차그룹은 이 자리에서 '수소, 모빌리티를 넘어 사회를 위한 새로운 에너지(Hydrogen, Beyond Mobility, New Energy for Society)' 세션을 진행하며 수소 사업 방향성과 현황을 공유하고 수소 산업 발전 가속화를 위한 다양한 의견을 나눴다.

장재훈 현대차그룹 부회장. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

특히 수소위원회 공동 의장이기도 한 장재훈 현대차그룹 부회장이 수소위원회 CEO인 이바나 제멜코바와의 대담을 통해 '탄소중립 달성을 위한 수소의 전략적 중요성'을 강조했다.

장 부회장은 "글로벌 에너지 지형이 지속가능한 에너지원 중심으로 재편되는 가운데, 수소는 그 변화의 핵심 축으로 부상하고 있다"며 "수소는 재생에너지의 간헐성 문제를 해결하고 에너지 효율성을 높임으로써 탄소중립 실현을 가속화하고 있다"고 말했다.

이어 현대차그룹의 '수소 생태계 구축을 위한 노력'에 대해 소개했다. 현대차그룹은 1998년 수소 관련 연구개발 전담 조직을 신설한 이후 지속적인 투자와 연구를 바탕으로 대형 수소전기트럭 세계 최초 양산, 수소전기차 전용 모델 세계 최고 판매량 달성 등 글로벌 수소 분야 리더십을 확보해 왔다.

최근에는 엑시언트 수소전기트럭을 현대차 아산공장과 평택항을 잇는 해외 수출차량 운반용으로 활용하고 있으며, 인천국제공항공사와 협력해 공항 내 상용·특수 차량의 친환경 전환과 수소 인프라 확충을 추진 중이다.

또한 미국 캘리포니아 항만 친환경 트럭 도입 프로젝트(NorCAL ZERO)를 통해 엑시언트 수소전기트럭 30대를 운영하고, 미국 현대차그룹 메타플랜트(HMGMA)에서도 21대의 엑시언트 수소전기트럭을 부품 운송에 투입해 친환경적이고 지속가능한 물류체계 구축을 확대해 나가고 있다.

장 부회장은 "현대차그룹은 수소 산업의 지속적 성장 기반인 수요 창출을 위해 다양한 노력을 기울여 왔다"며 "지난 30년간 수소 산업에서 수많은 '최초'와 '최고'의 기록을 세워왔다"고 언급했다.

이와 함께 '향후 수소 생산 확대 계획'에 대해 설명했다. 현대차그룹은 2029년까지 제주도에 그린수소 생산을 위한 5메가와트(㎿)급 PEM(고분자전해질막) 수전해 양산 기술을 개발하고, 대규모 실증 사업을 통해 그린수소 초격차 생산기술을 확보해 나갈 계획이다.

또한 현대차그룹은 이날 오전 현대차 울산 수소연료전지 신공장 기공식을 개최했다. 울산 수소연료전지 신공장은 현대차그룹이 수소 사업 본격화 및 수소 산업 생태계 확장을 위해 건설하는 국내 첫 연료전지 생산 거점으로, 2027년 준공을 목표로 연 3만기 연료전지 생산 능력을 갖출 예정이다.

장 부회장은 "수소 산업은 수요 창출과 공급 확보가 함께 이뤄져야 한다"며 "현대차그룹은 수소 생태계 확산을 위해 수소 생산 관련 대규모 투자를 지속적으로 추진하고 있다"고 밝혔다.

마지막으로 '수소 생태계 조성 가속화를 위한 공공과 민간 협력의 필요성'을 강조했다. 장 부회장은 "수소 생태계는 각국 정부와 기업 모두의 파트너십을 통해 실현 가능하다"며 "현대차그룹 또한 글로벌 파트너들과 협력하여 수소 기반 미래 사회를 더욱 가속화하는 데 앞장서 나갈 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>