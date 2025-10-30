본문 바로가기
부산지방조달청, 제5차 공공조달 파트너십데이 개최… 상생·혁신 조달 협력 강화

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.30 10:58

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산TP와 협업… 혁신조달 패키지사업 참여기업 지원

12개 수요기관·혁신기업 6개사 참여… 만남의 장 마련

부산지방조달청(청장 신봉재)은 30일 부산지방조달청에서 지역 혁신기업의 공공조달시장 진입 지원을 위한 제5차 공공조달 파트너십데이를 개최했다.


공공조달 파트너십데이는 지자체와 공공기관 구매담당자와 우수한 기술력을 갖춘 지역 기업을 초청하여 제품을 홍보하고, 구매담당자와 1:1 상담 기회를 제공해 기업의 실질적인 판로 확대를 지원하기 위한 행사로 이번이 올해 5번째이다.

이날 행사에는 부산시설공단, 울산시 등 12개 수요기관과 부산테크노파크 '혁신조달 패키지지원 사업'을 통해 조달청 혁신제품으로 지정된 6개 사가 참가했다.


혁신조달 패키지지원 사업은 지역 혁신기업의 성장 견인을 위해 혁신제품 지정·판로개척·수출 등을 지원한다.


신봉재 청장은 "기술력이 뛰어난 제품이 개발되더라도 판로가 확보되지 않으면 아무 의미가 없다"면서 "공공조달시장이 지역기업의 든든한 판로가 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산지방조달청.

부산지방조달청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

