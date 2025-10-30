[클릭 e종목]"삼성전기, AI발 수혜 기대…목표가↑"

목표주가 24만원→30만원 상향 조정

KB증권은 30일 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,072,233 전일가 232,000 2025.10.29 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼성전기, AI 수혜 시작"[클릭 e종목]"삼성전기, '고부가' MLCC 가격 상승기 진입"반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close 에 대해 인공지능(AI)발 수혜로 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 패키징 기판 산업의 호황기 진입과 이에 따른 수혜가 기대된다고 보고 목표주가를 기존 24만원에서 30만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이창민 KB증권 연구원은 "목표주가를 올린 이유는 AI발 고부가 부품 수요 폭증에 따른 출하량 확대 및 제품 믹스 개선 효과 등을 반영해 향후 5년간 연평균 영업이익 성장률을 기존 9%에서 14%로 상향 조정했기 때문"이라며 "IT부품 업종 최선호주(톱픽) 관점을 유지한다"고 설명했다.

삼성전기는 올해 3분기에 매출액 전년 동기 대비 11% 증가한 2조8900억원, 영업이익 12% 늘어난 2603억원을 기록해 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 소폭 상회했다. 이 연구원은 "3년 만의 최대 실적을 달성했는데 MLCC와 패키징 기판 사업부가 계절적 성수기 효과로 IT용 부품 수요가 반등했고 AI 서버·전장용 부품의 강한 수요 상승세가 이어졌으며 카메라 모듈도 양호한 실적을 시현했기 때문"이라고 분석했다.

4분기 실적은 시장 기대치를 크게 웃돌 것으로 전망된다. 이 연구원은 "삼성전기의 4분기 실적은 매출액 13% 늘어난 2조8100억원, 영업이익 89% 늘어난 2178억원으로 컨센서스(영업이익 1789억원)를 크게 상회할 것"이라며 "고부가 AI 서버·전장용 부품 비중이 증가함에 따라 IT용 부품의 계절성이 희석돼 전방 고객 재고 조정에 따른 판매량 하락이 제한적인 수준에 그칠 것으로 예상되기 때문"이라고 말했다.

전반적인 판매량 증가와 더불어 고부가 제품 중심으로 제품 믹스 개선 효과가 강하게 나타날 것으로 전망된다. 이 연구원은 "특히 MLCC의 경우 100%에 가까운 가동률이 지속되고 있는데 향후 로우엔드(Low-End) 제품의 비중을 줄이고 AI 서버와 전장용 등 하이엔드(High-End) 제품 중심으로 생산이 지속될 경우 경쟁사인 무라타와의 수익성 차이를 좁힐 수 있을 것"이라고 내다봤다.





