李대통령 "다자주의 협력 선도…AI이니셔티브 제안" [3분 브리프]

①이재명 대통령, APEC CEO 서밋 특별연설…'AI 이니셔티브' 제안

②SK하이닉스, 창사 이래 최대 분기 실적…반도체 수퍼사이클 본격화

③아마존 등 7개사, 韓에 5년 간 13조원 투자 계획 발표

○미 뉴욕증시 3대지수, 혼조세 마감…Fed '매파적 인하’ 발언 영향

○파월 "12월 인하 기정사실 아냐"

○엔비디아, AI 열풍에 3%↑…시총 5조달러

■ [경주APEC] 李대통령 "다자주의 협력의 길 선도하겠다" ○APEC CEO 서밋 특별연설

○"보호무역, 자국우선주의 위기…APEC 연대 더 빛 발할 것"

○트럼프 대통령, 6년 만에 방한…경주박물관서 정상회담 개최

■ SK하이닉스, 3분기 영업이익 11조3834억원…창사 이래 최대 실적(종합) ○메모리 수요 급증에 D램·낸드 가격 동반 상승

○데이터센터 교체 주기 맞물리며 일반 메모리 수요도 확대

○HBM4 출하 임박…'반도체 수퍼사이클' 본격화

■ 글로벌기업 수장부터 만난 李대통령…통큰 AI 선물 받았다[경주APEC] ○AWS 대표 만나 투자계획 논의

○AI센터 구축 50억 달러 추가 약속

○글로벌 기업 7곳 대표와 첨단산업 90억 달러 투자 유치

그래픽 뉴스 : "추석 연휴 영업 일수 줄고 환율 오르고" 기업 체감경기, 석 달 만에 하락 전환

○10월 기업 체감경기 하락 전환

○전 산업 기업심리지수(CBSI) 90.6…1.0P↓

○내달 전망 개선, 자동차 美 무역 협상 합의 기대 등 작용

■ 카르텔 과징금, 미국·EU는 줄고 한국은 늘었다 ○심슨 대처&바틀릿 보고서

○해외는 자국 사건으로 전환 추세

○한국은 입찰·정보교환 담합 여전

■ 공탁금 1300만 원도 거부했는데…700만 원 위자료 적정한가 ○스토킹·주거침입 위자료 700만원 판결

○공탁금보다 낮아 '위자료 현실화' 논의 재점화

○법원, 위자료 산정 방식 개선 연구 진행 중

■ 기본권 36회, 민주주의 34회…헌재소장 주로 언급했다 ○김상환 헌재소장 취임 100일…'기본권' 최다 언급

○민주주의·법치주의 이어 사법부 독립도 강조

○전문가 "여론·정치로부터 독립이 핵심 과제"

