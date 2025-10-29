평택시, 내달 5일 이충문화체육센터에서 '중장년 일자리박람회' 개최

42개 기업 참여…565명 채용 예정

경기도 평택시는 경기도와 공동으로 다음 달 5일 이충문화체육센터에서 ''평택시 중장년 + 경기도 5070 일자리박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 고용 위기에 놓인 중장년층의 재취업 지원과 채용 기회 확대를 위해 마련한 특화 채용 행사다. 박람회에는 42개 기업이 참여해 1대1 현장 면접 등을 통해 565명의 인력을 채용할 계획이다.

행사장에는 아파트 사전점검, 정리수납 전문가 등 중장년층 맞춤형 일자리 체험, 무료 이력서 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단, 커리어 코칭 등 다양한 부대행사도 마련된다.

행사에는 평택고용복지플러스센터, 평택시일자리센터, 평택상공회의소 중장년내일센터, 대한노인회 평택시지회 취업지원센터 등 9개 관계기관도 참여해 일자리 정책 홍보와 상담, 연계 지원을 통해 구직자들의 취업 기회를 높일 예정이다.

박람회 참여를 희망하는 구직자는 '5070 일자리박람회' 누리집을 통해 사전 신청하거나 행사 당일 현장 등록하면 된다. 박람회 참여 기업 현황은 평택시청 누리집 및 5070 일자리박람회 누리집에서 확인할 수 있다.

정장선 평택시장은 "경기침체와 고용 불안으로 어려움을 겪는 중장년층에게 재도약의 기회를 제공하기 위해 마련한 이번 박람회가 중장년 구직자들이 새로운 일자리를 찾는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





