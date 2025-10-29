밀봉된 빵에 살아있는 바퀴벌레가... 中 또 위생 논란

봉지 속 바퀴벌레 살아 움직여

中 계속되는 식품 위생 논란

식품 위생 논란이 끊이지 않는 중국에서 이번에는 '바퀴벌레 빵' 논란이 불거졌다. 지난 26일 홍성신문 등 현지 매체는 중국 장쑤성 난퉁 소비자 A씨는 전날 사회관계망서비스(SNS)에 바퀴벌레가 산 채로 든 빵 봉지 관련 영상을 올려 위생 논란이 불거졌다고 보도했다. 영상에는 투명 비닐 포장지로 밀봉된 빵 속에 바퀴벌레가 산 채로 들어있는 모습이 담겨 있었다. 소비자가 질소 충전된 빵 봉지를 누르자 바퀴벌레가 살아 움직이는 것도 확인할 수 있었다.

중국 장쑤성 난퉁 소비자 A씨는 전날 소셜미디어(SNS)에 바퀴벌레가 산 채로 든 빵 봉지 관련 영상을 올렸다.

이 소비자는 27일 시나닷컴과의 인터뷰에서 "지난 22일 빵 한 상자를 온라인으로 구매해 24일 받아봤다. 한두 봉지를 먹고 나서 다른 봉지를 꺼냈을 때, 그 안에 살아 움직이는 바퀴벌레를 발견했다"라고 밝혔다. 이어 "처음에는 너무 놀라 얼어붙었다가, 잠시 후 증거 수집을 위해 사진과 영상을 촬영했다"라고 설명했다.

문제의 빵은 대추 호두 제품 등으로 유명한 중국의 인기 스낵 브랜드 '바이차오웨이'(百草味)가 2025년 9월 26일 제조한 제품이었다. 소비자는 즉시 제조사 고객센터를 통해 항의했다. 그러자 제조사 측은 반품 시 제품 금액의 절반가량을 환불해줄 수 있다는 안내만 할 뿐이었다.

분노한 소비자가 1000위안(약 20만원)의 보상을 요구하자, 제조사 측은 사실 확인을 위해 일단 반품부터 하라고 요구했다. 이튿날에는 같은 제품을 검수해봤지만, 소비자가 제기한 것과 같은 문제는 발견되지 않았다는 제조사의 원론적 회신이 왔다. 소비자는 결국 자신이 촬영한 영상을 SNS에 게시했고, 현지에서는 위생 논란이 불거졌다. 그는 "뭐가 문제인지 인식하지 못하는 것 같았다. 진심으로 사과하지 않았으며, 소비자를 존중하지도 않았다"라고 분통을 터트렸다.

약 40만원의 보상금을 제시하며 영상 삭제 요청…소비자는 거부

논란이 커지자 제조사 측은 언론에 "최근 몇 년간 바퀴벌레를 목격한 적이 없으며, 유사한 신고도 없었다. 공장은 표준 절차를 따르고 있으며 전문 해충 방제 업체의 관리를 받고 있다. 해당 생산 라인은 공장 3층에 있는데, 이런 해충은 보통 3층까지 올라오지 않는다"라고 해명했다. 또한 "해당 생산 라인의 폐쇄회로(CC)TV를 확인했으나 이상 징후는 발견되지 않았다"라고 덧붙였다.

다만 해당 소비자에게 2000위안(약 40만원)의 보상금을 제시하며 영상을 삭제해달라고 요청했으나 소비자는 이를 거부했다. 그는 "개인적으로 합의한 후 영상을 삭제해달라는 제조사의 요청을 거부했다"라고 밝혔다. 소비자는 "나는 처음부터 1000위안의 보상, 제품 품질 문제 및 소비자 불편에 대한 공식 사과문 게시 두 가지를 요구했다. 이 요구가 모두 이행된 후 문제의 빵 회수에 협조할 것"이라고 강조했다.

다만 영상 게시 후 SNS 이용자들의 증거 보존 조언에 따라 문제의 빵을 제대로 보관하기 위해 빵 상자를 열었을 때는 이미 바퀴벌레가 빵 봉지를 찢고 달아난 뒤였다고 소비자는 덧붙였다. 그러나 "사진과 영상 증거에는 영향이 없으며, 오히려 바퀴벌레가 살아 있었다는 증거"라고 소비자는 주장했다. 제조사 측은 소비자가 문제의 빵을 반송하는 즉시 원인을 조사하고 후속 처리에 착수할 것이라고 전했다.

한편 최근 중국에서는 식품 위생 관련 논란이 끊이지 않고 있다. 앞서 랴오닝성 후루다오시 한 절임 배추 작업장에서는 작업자가 담배를 입에 문 채 배추를 다루는가 하면, 절임 배추가 놓인 바닥에 침을 뱉고 발로 문지르는 행위를 하는 모습이 포착돼 당국이 조사에 착수했다. 후루다오시 당국은 문제의 절임 배추도 전량 압류해 폐기할 것이라고 전했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



