[오늘의신상]노브랜드 버거, 돈가스 활용한 '골든 카츠 버거' 2종 출시

'2025 대한민국 쓱데이' 맞아 신메뉴

신세계푸드의노브랜드 버거가 신세계그룹 최대 쇼핑축제인 '2025 대한민국 쓱데이'를 맞아 오는 30일 돈가스를 활용한 신메뉴 '골든 카츠 버거' 2종을 선보인다고 29일 밝혔다.

'골든 카츠 버거'는 돈가스와 같이 바삭하게 튀겨낸 카츠 패티에 단짠 겨자마요 소스와 돈가스 소스, 그리고 양파와 양상추 등 채소를 더해 돈가스의 풍미를 버거에 담았다. 함께 출시하는 '골든 모짜 카츠 버거'는 모짜렐라 치즈를 더해 고소한 맛을 강조했다. 판매 가격은 '골든 카츠 버거가' 단품 5600원, 세트 7600원, '골든 모짜 카츠 버거'가 단품 7200원, 세트 9200원이다.

쓱데이 행사(10월30일~11월9일, 11일간) 동안 노브랜드 버거 앱을 통해 '골든 카츠 버거'와 '골든 모짜 카츠 버거' 신메뉴 2종을 구매 후 이벤트에 응모한 고객에게 추첨을 통해 NBB 순금 코인 1돈(5명), NBB 1만원 금액권(50명)을 증정하는 이벤트도 진행한다. 앱에서 '골든 카츠', '골든 모짜 카츠' 단품을 구입한 고객에게 감자튀김과 음료까지 즐길 수 있는 무료 세트업 혜택도 제공한다.

