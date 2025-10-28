윤동한 콜마 회장, 딸 윤여원 대표에 콜마BNH 보유주 전량 증여

매수가는 약 98억4628만원

윤여원 대표 지분 2.35%P↑

윤동한 콜마그룹 회장이 98억원 규모의 콜마비앤에이치(콜마BNH) 주식을 딸인 윤여원 콜마BNH 대표에게 증여한다.

윤동한 한국콜마 회장. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

28일 금융감독원 전자공시에 따르면 윤 회장은 보유한 콜마BNH 주식 전체(69만2418주)를 윤 대표에게 내달 28일 증여한다는 내용의 공시를 했다. 매수가는 약 98억4628만원이다.

윤 대표는 이번 증여로 콜마BNH 지분을 6.54%에서 8.89%로 2.35%포인트 늘리게 됐다. 윤 회장 증여에는 윤 대표가 대여해 확보하던 지분도 포함돼 있다.

콜마BNH 최대 주주는 44.63%를 보유한 지주사 콜마홀딩스다. 이번에 증여가 되더라도 콜마비앤에이치 지분 구조는 큰 영향을 받지 않을 것이란 평가가 나온다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>