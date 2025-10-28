본문 바로가기
김병삼 대경 경자청장 "산학연 연계 생태계 갖춰진 포항에 투자하세요"…주한 일본기업 대상 설명회

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.28 18:41

숏뉴스
대구경북경제자유구역청(청장 김병삼)은 지난 25일과 26일 2일간 수도권에서 활동중인 주한일본기업들을 대상으로 DGFEZ 포항융합기술산업지구 현장 초청 설명회 및 기업간담회를 개최했다고 밝혔다.


이번 행사는 반도체, 운송기계 등 관련 부품소재 기업을 비롯해 특허사무소, 세무법인 등 11개사 20여명의 주한 일본기업 및 유관기관 관계자가 참석했다.

김병삼 대구경북경제자유구역청장

김병삼 대구경북경제자유구역청장

현장 설명회에서는 조세 감면, 현금지원 등 외국인 투자 인센티브 제도를 소개하고 포항융합기술산업지구 및 인근의 산업환경에 대해 설명했다.

포항융합기술산업지구 인근에는 포스코, 동국제강 등 한국을 대표하는 철강회사들과 에코프로, 포스코케미칼 등 이차전지 소재 기업, 첨단 바이오 분야의 강소기업들이 몰려있다. 또한, 포스텍, 방사광가속기연구소, 나노기술집적센터, 지능로봇연구소, 막스플랑크연구소 등 지역의 대표 대학 및 우수 연구소들이 입주 기업들과 긴밀히 협력하고 있어, 산·학·연 연계 생태계가 잘 구축돼있다.


또, 기업간담회에서는 대구경북 내 지정된 8개 대구경북경제자유구역 현황 및 ICT·로봇, 바이오·메디칼, 지능형 자동차 부품 등 주요 산업에 대해 소개했으며, 참가기업들은 DGFEZ 내 인력수급 여건 및 정주 환경에 대해 많은 관심을 보였다.


김병삼 대구경북경제자유구역청장은 "주한 외국인 투자기업들을 대상으로 DGFEZ 투자환경에 대한 지속적인 정보 제공 및 정기적 교류를 강화하여 우수 해외기업 유치를 위해 꾸준히 노력하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

