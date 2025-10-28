켄텍, 차세대 전력망 혁신 'K-그리드 인재·창업밸리'

한국에너지공과대학교가 'K-그리드 인재·창업밸리 조성'을 위한 기업 간담회를 개최했다. 한국에너지공과대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

한국에너지공과대학교(KENTECH)는 'K-그리드 인재·창업 밸리 조성'을 위한 기업 간담회를 열고, 차세대 전력망 혁신과 인재 양성, 창업 생태계 구축 방안을 함께 모색했다고 28일 밝혔다.

이번 간담회에는 김용범 대통령실 정책실장, 하정우 AI미래기획수석, 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장을 비롯해 스타트업, 대기업, 대학 연구진 등 30여 명이 참석해 차세대 전력망 산업의 민관 협력 방향을 논의했다.

한국에너지공대는 한국형 차세대 전력망 개발에 필요한 핵심 인재를 양성하고, 에너지 스타트업 육성을 위한 'K-그리드 인재·창업 밸리' 조성 사업을 주도적으로 추진하고 있다. 참석자들은 에너지 분야의 '한국형 실리콘밸리' 조성을 목표로 한 산학연 협력 강화 방안과 실행 전략을 검토하고, 인재 양성·기술창업·연구 협력을 하나로 묶는 원스톱 지원체계 구축의 필요성에 뜻을 모았다.

차세대 전력망 분야의 기술 실증과 창업기업의 사업화 지원을 위한 공동 프로그램 설계 및 테스트베드 구축 방안이 의제로 다뤄졌다. 한국에너지공대는 이를 바탕으로 한국형 RTP(Research Triangle Park)를 GIST, 전남대와 함께 '오픈캠퍼스' 운영 모델로 구축 및 확대하고, 기업과 연구기관과도 자유롭게 협력할 수 있는 개방형 글로벌 혁신 플랫폼을 구축할 계획이다.

참석 기업들은 ▲인공지능(AI)을 활용한 재생에너지 발전량 예측 ▲통합발전소(VPP) 기술 ▲전력수요 관리 ▲장주기 에너지저장장치(ESS) 등 다양한 창업 아이템을 소개하며 산업 현장의 기술 트렌드와 사업화 방향을 공유했다. 또한 스타트업-투자자 연계 지원과 규제 완화 등 제도적 뒷받침이 절실하다는 데 공감대를 형성하고, 실증 테스트베드로서 한국에너지공대가 중심적인 역할을 해줄 것을 주문했다.

박진호 총장직무대행은 "한국에너지공대는 차세대 전력망 혁신을 이끌 인재를 양성하고, 기술 기반 창업을 촉진하는 'K-그리드 인재·창업밸리'의 중심축이다"며 "산학연이 함께 협력해 세계적 에너지 혁신 모델을 만들어가겠다"고 밝혔다.





