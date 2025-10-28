경기도, 28일 한은 경기본부와 '외식산업' 관련 정책협의

경기도가 28일 한국은행 경기본부와 함께 '외식산업의 수익구조 변화 및 지원방안'을 주제로 정책협의회를 갖고 외식업계 위기 극복을 위한 실질적 대책을 논의했다.

이번 협의회는 영업비용의 증가, 소비문화 변화 등으로 인한 외식산업 수익성 악화에 따른 대응 방안을 논의하고, 관련기관과의 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

회의에는 정두석 경기도 경제실장과 장정석 한국은행 경기본부장을 비롯해 이정희 중앙대 교수, 김삼희 한국외식산업연구원 본부장, 정동관 한국외식업중앙회 경기도남부지회장, 경기도시장상권진흥원 관계자 등 전문가들이 참석해 의견을 나눴다.

한국은행 경기본부의 '외식산업 수익구조 변화와 시사점' 연구보고 발표를 시작으로 외식산업 전문가들의 토론이 이어지며, 수익성 개선과 비용 절감을 위한 다양한 방안이 제시됐다.

경기도가 한국은행 경기본부와 28일 정책협의회를 개최했다. 경기도 제공

특히 식재료 유통 효율화, 푸드테크 활용, 외국인 고용 확대, 지역 외식수요 창출 등이 주요 해법으로 언급됐으며, 참석자들은 외식산업의 구조적 위기 극복을 위해 정부·지자체·현장의 협력이 필요하다는 데 공감대를 형성했다.

정두석 경기도 경제실장은 "외식산업은 서민 생활과 지역경제를 지탱하는 핵심 업종이지만 현재 매우 어려운 상황에 놓여 있다"며 "이번 협의회를 계기로 경기도와 한국은행 경기본부가 민생경제 회복을 위한 실질적 정책을 검토하겠다"고 말했다.

경기도는 이번 논의를 바탕으로 외식업계와 소상공인의 경영 부담을 줄이고, '경기 살리기 통큰 세일' 개최, 전국 최초 소상공인 운영비 카드인 '더힘내GO 카드' 지원, 소상공인 수수료 부담 경감을 위한 '공공배달앱' 운영 등 기존 사업과의 연계를 강화해 골목상권에 활력을 더하기 위해 노력할 계획이다.

정책협의회는 경기도와 한국은행 경기본부가 2022년 체결한 업무협약에 따라 운영되고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



