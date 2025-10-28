[포토] 인사말 하는 원민경 장관

원민경 성평등가족부 장관이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 고용평등 및 여성고용 정책 활성화를 위한 노동부·성평등부 업무협약식에서 인사말을 하고 있다.







