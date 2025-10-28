본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

민관군 합동자문위, 12사 GOP 방문…軍 사망사고 대책논의

유제훈기자

입력2025.10.28 12:00

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자문위원회 군 사망사고 대책 분과 위원회가 28일 부대 현장을 찾아 군(軍) 사망사고 대책을 논의했다.


국방부에 따르면 분과위는 이날 12사단 일반전초(GOP) 부대를 방문했다. 분과위는 이번 현장 방문에서 이날 건립된 고(故) 김상현 이병 추모비를 찾아 참배하고 장병들의 GOP 부대 생활·근무 여건과 상황 발생 시 보고체계, 응급후송 현장 등을 확인했다.

분과위가 참배한 추모비는 2022년 11월 28일 GOP 경계 근무 중 순직한 고 김상현 이병의 넋을 기리기 위해 고 김 이병이 근무했던 초소

앞에 건립됐다.


또 이날 위원들은 군 사망사고 예방대책을 재평가하고 현재 시행 중인 사고 예방 시스템 보완 및 유형별 맞춤형 대책에 대한 논의도 현장에서 진행했다.


군 사망사고 분과위원장인 박찬운 한양대학교 법학전문대학원 교수는 "이번 현장 방문을 통해 현장 부대의 사고 예방 노력과 애로사항을 파악하였으며, 사고 예방에 대한 패러다임 전환을 통해서 군 사망사고를 줄이는 획기적인 변화를 끌어내겠다"고 밝혔다.

분과위는 군에서 발생하는 사망사고 관련 군내 자살사고·안전사고 예방대책, 사고 대응체계 구축, 군 사망자 예우 및 지원 등에 대해 민간 전문가의 시각으로 정책개선 권고안을 지속 마련해 나간단 계획이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기