SK AX, 우리투자증권 디지털시스템 구축…"고객 중심 AI 전환"

이명환기자

입력2025.10.28 09:52

SK AX는 우리투자증권의 인공지능 전환(AX) 기반 디지털 시스템 구축 사업에 착수했다고 28일 밝혔다.


이번 사업은 고객 대상 금융 서비스와 내부 업무 프로세스, 상품 구성, 고객 데이터 활용, 시스템 개발 체계 등을 포함한다.

앞서 SK AX는 하나증권, 한국투자증권 등 주요 증권사의 디지털 전환 프로젝트를 수행한 바 있다.


SK AX는 먼저 다양한 채널을 한 플랫폼에서 운영할 수 있는 원 플랫폼 체계를 구현한다. 디지털 창구와 외부 영업 채널을 단일 플랫폼으로 통합해 고객이 동일한 상품을 같은 방식으로 안내받고 가입할 수 있는 환경을 제공한다.


주식, 해외주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융투자상품을 한 계좌에서 운용할 수 있는 통합 계좌 기반 상품 운용 체계도 구현한다. 이를 통해 추가 계좌 개설 없이도 상품 간 자산 이동과 운용이 가능해질 전망이다.

고객 데이터 분석활용·체계도 고도화해 고객정보·거래 이력·투자성향·보유자산구성 등을 한 화면에 통합 제공하는 '싱글뷰' 기반 고객 관리 체계를 구축한다.


SK AX는 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 개발 자동화 플랫폼 '다비스(DAVIS)'도 본격 도입한다. 다비스는 시스템 분석과 설계, 코드 작성, 테스트 등 개발 전 과정을 자동화하는 동시에 설계 변경 이력과 영향도를 실시간 추적·관리한다.


백석흠 SK AX 디지털서비스2본부장은 "이번 사업은 단순한 시스템 구축을 넘어 고객 맞춤형 금융 경험과 증권사 디지털 운영 체계를 함께 전환하는 전면적인 AX 혁신 사례"라며 "앞으로도 고객 중심 디지털 AX 경험을 확산시키고 이를 통해 고객사가 지속적으로 혁신하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
