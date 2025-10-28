BMW그룹, 카카오 AI '카나나' 음성인식 적용한다

디케이테크인과 차량음성 AI 시스템 공급

BMW그룹은 27일 카카오 자회사 디케이테크인과 차량 음성 인공지능(AI) 시스템 기술 공급 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

체결식에는 안드레아스 스툼 BMW 그룹 연구개발(R&D) 센터 코리아 총괄, 세바스티안 펠서 BMW 그룹 구매 및 품질관리 본부장, 주양예 BMW 코리아 고객 부문 총괄 본부장과 이원주 디케이테크인 대표 등을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

BMW 그룹은 카카오가 개발한 AI '카나나'를 기반으로 한 디케이테크인 음성 AI 시스템과 대형 언어 모델(LLM), 온보드 기술이 적용된 차량 제어 시스템을 구축할 예정이다. BMW와 미니(MINI) 고객은 대화하듯 자연스러운 언어로 보다 정교하고 직관적인 음성 제어 및 인포테인먼트 경험을 누리게 될 것으로 기대된다.

안드레아스 스툼 총괄은 "BMW 그룹은 최적의 현지화를 통해 고객에게 최상의 사용자 경험을 제공하고자 노력해왔다"라며 "한국 고객의 만족도 향상을 위해 지속적인 현지화와 맞춤형 서비스 개발 등을 계속해서 이어갈 것"이라고 밝혔다.





