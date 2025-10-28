SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브 ETF, 상장

신한자산운용은 미국의 전략육성산업인 양자컴퓨터, 드론·우주, 인공지능(AI) 인프라, 원자력, AI 바이오 등 차세대 성장테마 핵심기업을 담은 'SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브 ETF'를 28일 유가증권시장에 상장한다.

미국의 금리 인하 사이클 진입과 유동성 확대, AI 메가트렌드의 확산, 그리고 미·중 패권경쟁 등 중·소형주의 성장에 최적인 환경이 조성되고 있다. '다음 빅테크'의 탄생에 선제적으로 대응할 수 있는 상품이라고 소개했다.

포트폴리오는 미국이 미래 패권 확보를 위해 전략적으로 육성하는 산업의 대표기업으로 구성했다. 주요 종목을 살펴보면 아이온큐, 디웨이브퀀텀, AST스페이스모바일, 에어로바이런먼트, 로켓랩, 오클로, 스노우플레이크, 템퍼스AI 등이다. 제도 변화나 기술 패러다임 전환으로 새로운 성장 잠재력을 가진 산업이나 종목이 부상할 경우, 액티브 포트폴리오 전략을 통해 편입한다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "미국이 정책 드라이브를 통해 투자를 확대하는 분야는 AI반도체·생성형 AI와 같이 미국이 현재 주도하고 있는 산업과 미래 패권 확보를 위한 전략육성산업으로 나눌 수 있다"고 설명했다.

이어 "전자는 'SOL 미국테크TOP10 ETF'로 투자하고, 후자는 'SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 ETF'를 통해 선제적으로 접근할 수 있다"고 설명했다.

과거 빠르게 빅테크로 성장한 기업들의 사례를 보면, 대다수의 기업이 유동성이 풍부한 환경에서 메가트렌드를 만나 빠르게 성장하고, S&P500 등 대표지수에 편입되며 대형화되는 과정을 거쳤다. 대표지수 편입은 단순한 시가총액 요건이 아니라 '시장 대표성'을 함께 고려하기 때문에 특정 산업이 빠르게 성장하면 해당 분야의 대표 기업이 지수에 편입될 가능성이 커진다.

김 총괄은 "과거 테슬라가 금리 인하, 유동성 확대, 신성장 산업 육성이라는 세 가지 조건이 맞물리며 불과 2년 만에 시가총액 500억 달러의 중·소형주에서 1조 달러 빅테크로 성장했다"며 "지금이 바로 미국 시장에서 '넥스트 빅테크'가 태어날 환경이 다시 조성된 시점"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



