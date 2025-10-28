'꿈의 사천피' 시대…'10만전자'도 달성 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①코스피 '사상 첫 4000 돌파'…삼성전자는 10만원대 첫 진입

②이재용 회장 취임 3주년 날에 사상 첫 주가 10만원 돌파

③생산적 금융, 세계적 트렌드로…JP모건·日 금융청까지 가세

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시, 미·중 '무역 휴전' 기대감에 일제 랠리

○Fed, 예상 하회 CPI에 29일 금리 인하 유력

○알파벳·애플·MS 등 빅테크 실적도 주목

TOP 3 NEWS

■ '사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 ○코스피, 27일 오전 장중 4030 넘겨

○삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 동반 강세

○日 닛케이지수도 장중 사상 첫 5만선 돌파

■ 삼성, 사상 첫 '10만전자'…이재용의 뉴삼성 본격화 ○이재용 취임 3년 만에 시총 60% 불어나

○반도체 기술력 회복하며 대형 수주 계속

○파운드리 수율, 美 공장 수익성 등 과제

■ 정부는 규제 풀고 민간은 돈을 돌린다…선진국式 자본의 전환 ○글로벌 금융위기 이후로 생산적 금융 관심 폭발

○정부는 규제 완화하고 은행은 생산적 분야에 적극 투자

○JP모건, 첨단산업에 2160조원 대규모 투자 계획

그래픽 뉴스 : [단독] 전력 다소비 20대 기업, 전국 가정이 쓰는 전기만큼 썼다

○삼성전자·현대제철·삼성디스플레이·LG디스플레이·SK하이닉스 順

○상위 5곳이 주택용 절반 소비

○코레일은 유일하게 kWh 단가 200원 돌파

돈이 되는 法

■ 현대차 연구소 시험 운전원 "지시받고 업무, 불법 파견 맞다" ○연구소 내 차량 시험 운전 업무 담당 직원들, 법원서 불법 파견 인정

○"독립적 조직 없이, 현대차 사업에 실질적 편입"

○"지시 거부 사실상 불허, 고유 자본이나 전문적 기술 투입 없어"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102715562966471

■ 기업가치 2400억 vs 당기순익 120억 ○스마일게이트RPG 상장 무산 소송

○IPO 추진 의무 발생 조건 두고 공방

○'순이익 120억' 근거에 "월평균 10억씩"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102715565569218

■ 김범수 1심 무죄…검찰, 항소할까 ○검찰, 오는 28일까지 항소 여부 결정해야

○정부 차원 항소 제도 개선 움직임도 영향

○李대통령 "검찰이 아무 이유 없이 항소하기도"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102715571874833

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 이노테크 청약, 확정 공모가 1만4700원

○해외

02:00 미국 2년물 국채입찰

02:00 독일 부바 발즈의연설

14:00 일본 BoJ 근원CPI (YoY)

22:00 미국S&P/CS 20대 도시 주택가격지수 (YoY) (8월)

23:00 미국 CB 소비자신뢰지수(10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 2℃( ▼ 2 ℃) ｜최고기온 : 12℃( ▲ 1 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 10%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

