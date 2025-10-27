트럼프, 나루히토 일왕 면담…日 "다시 만나 좋다" 美 "미일관계 강화"

트럼프, 방일 후 일왕과 회동



도널드 트럼프 미국 대통령이 27일 일본 도쿄에 도착해 나루히토 일왕과 만났다.

트럼프 대통령은 이날 오후 도쿄 하네다공항에 착륙한 미국 대통령 전용기 에어포스원에서 내린 뒤 공항에 대기하고 있던 전용 헬기 마린원을 타고 롯폰기 미군기지로 이동했다. 이어 전용 자동차 비스트에 탑승해 바로 일왕 거처인 고쿄(황거)로 향했다.

일본 언론에 따르면 나루히토 일왕은 트럼프 대통령과 웃는 얼굴로 악수했다. 일왕은 영어로 "다시 만나 좋다"고 말했고 트럼프 대통령은 "감사하다"고 화답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 나루히토 일왕이 27일 일왕 거처인 고쿄에서 만나 대화하고 있다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 일왕에게 "다카이치 사나에 신임 총리 아래에서 미일 관계를 더 강화하고자 한다"고 말했다고 교도통신이 궁내청을 인용해 전했다.

이어 28일로 예정된 다카이치 총리와 정상회담과 관련해 "매우 좋은 회담이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 고쿄에서 약 35분간 머물렀다. 트럼프 대통령과 나루히토 일왕이 면담한 것은 2019년 5월 이후 6년 만이다. 당시 트럼프 대통령은 나루히토 일왕 즉위 직후 첫 국빈으로 일본을 찾았다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>