본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

김원이 의원, 민주당전남도당 위원장 단수 후보 등록

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.27 18:40

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조계원 의원 "내년 지방선거 승리 할 것" 출마 철회

김원이 의원

김원이 의원

AD
원본보기 아이콘

민주당 전남도당 위원장 보궐선거에 김원이 의원(전남 목포시)이 단독 출마한다. 당초 경쟁 후보였던 조계원 의원(전남 여수을)은 전남도당의 화합과 내년 지방선거 승리를 명분으로 선거 불출마를 선언했다.


27일 민주당 전남도당에 따르면 조계원 의원은 이날 보도자료를 내고 "김원이 의원의 내년 상반기까지 (주철현 전 도당 위원장의) 잔여 임기까지만 도당 위원장 역할을 맡겠단 결단을 존중한다"며 더불어민주당 전남도당 위원장 선거 출마 의사를 공식 철회했다.

조 의원은 지난 21일 출마 선언 후 선거를 준비하는 과정에서 일부 도민과 당원들이 갈등과 분열의 모습으로 비칠 수 있다는 우려를 했다고 전했다.


조 의원의 경선 불참에 따라 이번 도당위원장 선거는 김원이 의원이 단독 출마해 당원 찬반투표로 진행될 예정이다. 투표는 오는 31일 ~ 11월 1일 이틀간 진행되며 권리당원 대상 온라인 투표 방식으로 진행된다.


도당선거관리위원회는 단수 후보 등록에 따라 투표일시 및 방법 등에 대해 일부 변경 의결을 했으며, 그 외 원활한 선거운영을 위해서 추가 변경시 도당선거관리위원장에게 위임하기로 했다.

이번 임시당원대회 선거권은 2025년 3월 31일 이전까지 입당한 당원 중 2024년 10월 1일 ~2025년 9월 30일까지 6회 이상의 당비를 납부한 당원에게 부여된다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?

새로운 이슈 보기