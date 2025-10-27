본문 바로가기
제대군인 일자리 지원 ‘맞손’…부산보훈청, 부산 잡페스티벌 참여

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.27 17:23

200여개 기업 참여 채용박람회서 전직지원 상담·현장면접 진행

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 27일 오전 벡스코 제1전시장에서 열린 '2025 부산 잡(Job) 페스티벌'에 참가해 제대군인 일자리 지원 활동을 펼쳤다.


이 행사는 부산시와 BNK부산은행이 공동 주최하고, 부산지방보훈청 제대군인지원센터와 부산경제진흥원 등 유관기관이 함께 주관했다. 지역 주력산업의 고용 활성화와 기업-구직자 간 연결을 목표로 열려, 지역 우수기업 200여개가 참여해 다양한 채용 정보를 제공했다.

부산제대군인지원센터는 행사장에서 전직지원 홍보부스를 운영하며 제대군인 회원들을 대상으로 취업 상담을 진행했다. 또 참여 기업들과의 현장면접 기회를 마련해 실질적인 채용 연계 지원에도 나섰다.


이남일 부산지방보훈청장은 이날 행사장을 찾아 제대군인 회원들을 격려하고, 채용부스를 운영 중인 기업 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.


이 청장은 "제대군인들이 지역사회 일원으로 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "기업들도 지속적인 관심과 협력을 이어가 달라"고 당부했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

