에프앤가이드 지수 추종 ETF, 순자산 30조원 돌파

국내 대표 민간지수 회사인 에프앤가이드 에프앤가이드 064850 | 코스닥 증권정보 현재가 8,490 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 10,294 전일가 8,500 2025.10.27 15:30 기준 관련기사 에프앤가이드 지수 추종 ETF, 순자산 25조 돌파[클릭 e종목]"에프앤가이드, ETF 시장 220조 시대 국내 유일 직수혜 상장사""에프앤가이드 지수 추종 ETF, 순자산 22조원 돌파" 전 종목 시세 보기 close 는 자사 지수를 기초로 운용되는 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 30조원을 돌파했다고 27일 밝혔다.

10월 한 달 동안 에프앤가이드 지수를 기반으로 한 ETF의 순자산총액은 3조8000억원 증가해, 전체 시장 성장분의 약 20%를 차지했다. 올해 들어서는 전년 말 대비 110% 성장했으며, 월평균 7.7%의 높은 증가율을 기록하며 국내 상위 5개 지수사업자 중 가장 두드러진 성장세를 보였다. 이로써 한국거래소를 제외한 국내 주식형 지수사업자 중 독보적인 1위 지위를 확고히 했다.

같은 기간 국내 ETF 시장 전체 순자산총액은 269조원을 넘어섰다. 코스피 지수 또한 사상 최고점을 경신하며 장중 4000선을 돌파하는 등 시장 전반의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있다.

지난달 24일 기준 에프앤가이드 지수를 기반으로 한 ETF 가운데 순자산총액 1조원을 초과한 상품은 10개로, 지난해 말 2개에서 큰 폭으로 증가했다. 신한자산운용의 'SOL 조선TOP3플러스', 한화자산운용의 'PLUS 고배당주', 'PLUS K방산' ETF는 올해에만 각각 1조원이 넘는 순자산 증가를 기록하며 투자자들의 높은 관심을 받았다. 이 중 'SOL 조선TOP3플러스'는 순자산 약 1조7600억원을 달성하며 국내 주식형 테마 ETF 중 1위를 차지했다.

에프앤가이드는 국내외 주식형 지수뿐 아니라 자체 개발한 채권지수 산출 엔진을 기반으로, 연금계좌 투자에 적합한 채권혼합형 상품 등 다양한 투자 수요에 대응하는 지수를 지속적으로 개발하고 있다. 이를 통해 ETF 시장 내 상품 다양성과 투자자 선택권 확대에도 기여하고 있다.

에프앤가이드 관계자는 "지수 산업은 데이터 경쟁력과 기술력이 좌우하는 시장으로 빠르게 변화하고 있다"며 "에프앤가이드는 AI 기반 분석과 자동화된 산출 체계를 고도화해 글로벌 수준의 지수 품질과 효율성을 갖춘 인프라로 성장해 나가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



