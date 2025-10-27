본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

‘양천가족 거리축제’ 8만5000명 몰려 성황

김민진기자

입력2025.10.27 15:19

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 양천구(구청장 이기재)는 26일 열린 ‘제2회 양천가족 거리축제’에 8만5000여명의 주민 및 방문객이 참여하며 지난해보다 뜨거운 호응 속에 성공적으로 막을 내렸다고 27일 밝혔다.

‘제2회 양천가족 거리축제’ 개막선언하는 이기재 구청장. 양천구 제공.

‘제2회 양천가족 거리축제’ 개막선언하는 이기재 구청장. 양천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 축제는 신정네거리역~신정1동 우체국까지 왕복 6차선 900m 구간 도로를 차 없는 거리로 바꿔 진행됐다. 올해는 축제 구간이 지난해보다 300m 늘어나고, 체험과 공연, 퍼레이드 등 10개 테마존에서 각 세대와 가족이 모두 즐길 수 있는 맞춤형 프로그램이 확대 운영됐다.


축제의 시작은 500여명이 참여한 대규모 거리퍼레이드였다. 브라질 삼바 타악기팀, 18개 동 주민 참여 퍼포먼스 등 다양한 행렬이 눈길을 끌었다. 어린이 체험전 ‘키즈플레이존’, 유명 작가 북토크 등 온 가족이 즐길 수 있는 프로그램도 선보였다. 거리 곳곳에는 버스킹·서커스 공연, 세대공감 ‘청춘로드’·‘추억로드’, 가족사랑 캐리커처 등 다양한 체험·공연이 펼쳐졌다.

메인 무대에서는 국악인 오정해, 사물놀이 창시자 이광수 명인이 전통예술제로 관심을 모았고, 박군·나태주가 진행한 ‘태군 노래자랑’, 인기 가수들이 참여한 음악콘서트 ‘헬로페스티벌’이 열려 축제의 절정에 달했다.


구는 지난해 첫 개최 후 혼잡·안전 이슈를 반영해 동선 개선, 안전요원 330명 투입, 먹거리존 취식 공간 2배 확대 등 세심한 운영으로 방문 만족도를 높였다.


이기재 양천구청장은 “지난해에 이어 더 많은 주민이 안전하고 즐겁게 참여할 수 있도록 준비했다”며 “양천가족 거리축제를 모든 세대가 함께 즐기는 전국 가족축제 모델로 키워가겠다”고 말했다.

개막을 알리는 거리 퍼레이드 모습. 양천구 제공.

개막을 알리는 거리 퍼레이드 모습. 양천구 제공.

원본보기 아이콘



김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

"우리 사귀는 사이 맞아요" 손 잡고 등장한 트뤼도 전 총리와 페리

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

킥보드에 4인 가족이…안전모도 안써, 누리꾼 '경악'

"이게 8000원? 아이한테 창피"…또 축제 바가지 논란

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

새로운 이슈 보기