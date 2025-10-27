[이미지 다이어리]화장실의 변신은 무죄

화장실의 변신은 무죄다. 생리현상만을 해결하는 공간으로 인식된 화장실이 깨끗한 환경은 물론 편리하고 실용적인 시설로 달라졌다. 힙하게 꾸며진 한 공공시설 화장실에 들어서면 명곡이 들려올것만 같다. (서울 강남)







