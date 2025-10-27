본문 바로가기
전국
대전시-미국 하니웰社, 절충교역 사업설명회 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.27 14:05

숏뉴스
하니웰사의 절충교역 이행 프로젝트 국내 기업에 소개

국내 참여기업 발굴위한 자리로 50여개 기업 참석

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 미국 다국적 방산기업인 하니웰사에 협력 가능한 참여업체를 발굴하기 위한 자리를 마련했다.


대전시가 27일 대전테크노파트 D-station 10층 회의실에서 방위사업청과 협력해 미국 하니웰(Honeywell)사의 절충교역 사업설명회를 개최했다.

이번 설명회는 하니웰사의 절충교역 이행 프로젝트를 국내 기업에 소개하고, 협력 가능한 참여업체를 발굴하기 위한 자리로 마련돼 50여 개의 혁신기업 등 국내 우수 중소기업이 참석했다.


하니웰사는 미국 다국적 방산기업으로 항공기 전자장비 및 레이더 제조회사로 ▲기계가공 ▲제작·합금 ▲복합(기술) ▲기계조립 ▲전자 등 다양한 협력 가능 분야를 소개했고, 참가 기업들을 대상으로 1대1 상담을 진행하며 향후 하니웰사와 협력할 기회를 모색했다.


한치흠 대전시 기획조정실장은 "대전시는 앞으로도 방위사업청과 긴밀히 협력해 글로벌 방산기업들이 대전에서 절충교역 사업을 활발히 진행할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
