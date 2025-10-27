"큰 힘 됐습니다" … 농협창녕교육원, 수확철 농촌일손돕기 '구슬땀'

농협창녕교육원은 27일 경남 창녕군 부곡면 구산마을의 단감 재배 농가를 찾아 농촌일손돕기를 실시했다.

이날 일손돕기에는 농협창녕교육원 직원 20여명이 참여해 본격적인 수확철을 맞아 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 농가의 시름을 덜어주기 위해 구슬땀을 흘렸다.

남돈희 농가주는 "가을비가 잦아 제때 수확을 하지 못해 애를 태우고 있었는데 교육원에서 직접 찾아와 도와주셔서 큰 힘이 됐다"며 고마움을 전했다.

강문규 원장은 "농민의 마음이 하늘의 마음이라는 농심천심(農心天心)운동이 전국적으로 활발히 진행되고 있다"며 "인건비 절감 등 농업인 실익에 도움을 주는 농촌일손돕기를 지속해서 추진해 나가겠다"고 말했다.

한편 농협창녕교육원은 매년 양파·마늘·단감 등 재배 농가에 대한 지원을 꾸준히 실천해 오고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



