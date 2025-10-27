가평군, 국민연금센터 폐쇄 반대 총력…접근권 침해 고령층 불편 가중

가평군, 국민연금공단 가평센터 폐쇄방침 철회 촉구

11월 21일까지 서명운동… 지역현실 외면한 결정 반발

경기 가평군이 국민연금공단의 가평상담센터 폐쇄 방침 철회를 요구하며 오는 11월 21일까지 범군민 서명운동을 전개한다고 27일 밝혔다. 군은 서명운동을 통해 군민들의 강력한 의지를 모아 국민연금공단에 공식 전달할 계획이다.

군에 따르면 국민연금공단은 2022년 12월 수립한 공공기관 혁신계획의 일환으로 2024년부터 현재까지 전국에서 7개소의 상담센터를 순차적으로 폐쇄했다. 이어 올해 12월 말에는 2016년 개소해 8년째 운영 중인 가평상담센터마저 폐쇄할 계획이다.

이와 관련, 가평군은 지난 10월 2일 군청에서 국민연금공단 관계자, 가평군의회, 국회의원실 관계자 등이 참석한 가운데 간담회를 열고 강하게 반대 의사를 표명했다. 가평군은 이번 결정이 인구감소지역이자 중첩 규제에 시달리는 지역 현실을 전혀 반영하지 못한 처사라고 지적했다. 특히 고령 인구 비율이 높고 대면 행정 수요가 많은 지역 특성상, 상담센터의 폐쇄는 주민 불편과 소외를 심화시키는 조치라는 것이다.

가평상담센터가 폐쇄될 경우 가평군민들은 연금 관련 상담을 위해 춘천이나 남양주 등 타지역 지사로 장거리 이동해야 하는 상황에 놓이게 된다. 이는 교통비와 이동 시간 증가 등 사회적 비용을 유발하고, 교통약자에게는 사실상 접근권 침해로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

서태원 가평군수는 "인구감소와 고령화로 어려움을 겪는 가평군의 현실을 외면한 가평상담센터 폐쇄 방침은 군민들에게 깊은 상실감을 주고 있다"며 "가평상담센터는 단순한 행정기관이 아니라 군민의 권리를 지켜온 공공서비스의 상징으로서 반드시 존치돼야 한다"고 강조했다.





