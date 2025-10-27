장수군, '농림어업총조사' 조사요원 모집

내달 12일까지 관리자·조사원 등 48명

전북 장수군이 '2025 농림어업총조사'의 원활한 추진을 위해 내달 12일까지 조사요원을 모집한다.

27일 군에 따르면 농림어업총조사는 전국의 모든 농림 어가를 대상으로 농촌 인구 구조, 농가 경영실태, 기후 대응, 생활 인프라 등을 종합적으로 파악해 농산어촌 정책 수립의 가장 중요한 기초자료로 활용되는 국가 통계조사다. 조사는 내달 20일부터 인터넷 사전 조사를 시작으로 오는 12월 22일까지 진행될 예정이다.

군은 이번 조사를 위해 ▲총관리자 1명 ▲조사지원 담당자 2명 ▲조사관리자 5명 ▲조사원 40명 등 총 48명의 조사요원을 모집한다. 지원 자격은 만 18세 이상으로 책임감이 투철한 사람이면 누구나 가능하며, 태블릿 PC 등 스마트기기 활용이 가능한 사람을 우대한다.

또 과거 통계조사 경험자, 전산 자격증 소지자, 장애인, 국가유공자, 저소득층 등은 관련 기준에 따라 우선 채용할 계획이다. 신청은 장수군청 행정지원과 서무후생팀에 직접 방문해 접수할 수 있다.

자세한 사항은 군청 홈페이지 고시·공고란을 통해 확인할 수 있으며, 선발된 조사요원을 대상으로는 본 조사 전 별도의 교육과 실습을 통해 조사 이해도와 정확성을 높일 예정이다.

최훈식 군수는 "농림어업총조사는 농산어촌의 현실을 객관적으로 진단하고, 이를 바탕으로 지역 맞춤형 정책을 설계하기 위한 중요한 국가 통계사업이다"며 "조사의 성공은 조사요원의 꼼꼼한 조사와 주민의 협조에 달려있는 만큼, 지역 발전에 관심 있는 분들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





