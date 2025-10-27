공간종합건축사사무소 작품 당선
경기 양주시가 최근 '양주 어울림센터 건립 사업'의 설계 공모 최종 당선작으로 공간종합건축사사무소의 작품을 선정했다.
양주시, ‘양주 어울림센터’ 설계 공모 당선작 선정. 양주시 제공
이번 공모에는 총 122팀이 참여 의사를 밝혔으며, 이 중 30팀이 공모작품을 제출하여 양주시 공공건축사업에 대한 건축계의 높은 관심과 기대를 보여줬다.
심사는 전문가로 구성된 위원회의 최종평가를 통해 이루어졌으며, 공정성과 투명성 제고를 위해 유튜브 실시간 중계로 심사 과정을 공개했다.
시 관계자는 "이번 공모를 통해 창의적이고 완성도 높은 설계안이 선정된 만큼, 새로운 문화와 복지의 중심이 될 복지센터의 성공적 조성을 기대한다"고 전했다.
한편, 양주 어울림센터는 총 사업비 325억원, 지하1층 ~ 지상4층, 연면적 5400㎡ 규모로 지역 공동체 활성화와 주민 삶의 질 향상을 목표하여 주민 누구나 이용할 수 있는 종합복지시설로 건립될 예정이다.
양주 어울림센터 건립 사업에 대한 자세한 내용은 양주시 누리집(열린시정-시정소식-입찰공고) 또는 설계공모 누리집에서 확인할 수 있다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"삼성전자 다음은 나"… 증권사 17곳 목표가 올린 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>