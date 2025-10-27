한동훈 "지방선거 출마 생각 없다…시간 많이 남아"

"지금은 민심 경청하고 실천할 때"

한동훈 전 국민의힘 대표는 27일 내년 6월 지방선거 출마 의사에 대해 "출마할 생각이 없다"고 밝혔다.

한 전 대표는 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "보수 논객 조갑제 전 대표가 한 전 대표가 선거판이 열리면 파격적인 곳에 출마해 몸을 던져야 한다는 조언을 하던데 어떻게 생각하느냐"는 질문에 이같이 답했다.

한 전 대표는 "저는 그때의 생각을 솔직하게 말하는 편"이라며 "그(출마) 생각이 없다"고 했다.

다만 그는 "굉장히 많은 시간이 남았다"며 "지금 민심을 경청하면서 몇백명을 만나면서 물가 상승, 미국 관세협정, 부동산 이런 얘기들을 한다. 그런데 여의도만 오면 '네가 어디 해야 해' 이런 얘기밖에 없다"고 언급했다.

그러면서 "토지거래허가제만 가지고도 전체적으로 지방선거의 구도가 달라진다"며 "이걸 가지고 지금 어쩌고 생각하는 것 저는 그것보다는 오히려 지금은 민심을 생각하고 민심을 경청하고 그거를 민심을 따르려고 실천하려고 하는 게 훨씬 더 생산적인 일"이라고 강조했다. 한 전 대표는 최근 전국을 돌며 민심 투어를 진행하고 있다.

그는 '지금은 생각이 없고 내년 6월 상황에 따라 어떤 상황이 펼쳐질지는 지금 장담을 못 하는 것인가'라는 질문에 "내년 6월에 말씀하시죠"라며 여운을 남겼다.





