스타벅스, 또 터졌다…한 달 만에 700만잔 팔린 블글라·말글라 판매 기간 연장

한예주기자

입력2025.10.27 10:23

수정2025.10.27 11:15

블랙 글레이즈드 라떼 510만 판매
말차 글레이즈드 티 라떼190만 판매

스타벅스 코리아는 지난달 선보인 '블랙 글레이즈드 라떼'와 '말차 글레이즈드 티 라떼' 2종이 단일 시즌 역대 최다 판매량을 기록하는 등 인기를 끌어 판매 기간을 한 달 연장한다고 27일 밝혔다.


지난달 19일부터 판매한 블랙 글레이즈드 라떼와 말차 글레이즈드 티 라떼는 이달 26일까지 각각 510만잔, 190만잔 판매되며 누적 판매량 700만잔을 넘어섰다. 이는 단순 계산하면 초당 2잔 이상 판매된 것으로, 올해 선보인 30여 종의 프로모션 음료 중 가장 눈에 띄는 판매고를 기록하고 있다.

블랙 글레이즈드 라떼, 말차 글레이즈드 티 라떼(왼쪽부터). 스타벅스

실제로 블랙 글레이즈드 라떼는 매장별 일평균 60잔 이상 판매되며 연간 판매 2위인 '카페 라떼'를 제치고 '카페 아메리카노'에 이어 두 번째로 많이 판매됐다. 함께 선보인 말차 글레이즈드 티 라떼 역시 전체 음료 중 판매량 4위를 기록한 것으로 나타났다.


말차 글레이즈드 티 라떼는 Z세대인 20대가 인기를 주도하고 있다. 연령대별 판매 비중을 살펴보면, 20대가 35%로 가장 큰 비중을 차지했고, 30대가 32%로 뒤를 이었다. 이는 같은 기간 카페 아메리카노의 20대 비중이 17%에 불과한 것과 대조적이다.


특히, 올해의 인기가 예년과 다른 점은 커스텀을 이용해 즐기는 고객이 크게 늘었다는 것이다. 블랙 글레이즈드 라떼를 더 맛있게 즐기는 인플루언서의 노하우가 SNS를 중심으로 공유되면서 에스프레소 샷 추가, 글레이즈드 폼 및 드리즐 소스 양 조절 등 커스텀 이용량이 전년 대비 두 자릿수 늘었다.

이처럼 블랙 글레이즈드 라떼와 말차 글레이즈드 티 라떼의 인기가 높아지자, 스타벅스는 당초 판매 종료 예정이던 26일에서 약 한 달간 판매 기한을 연장한 내달 27일까지 해당 음료들을 판매한다.


이명훈 스타벅스 음료팀장은 "'블글라'라는 애칭으로 불리며 가을철 대표 제품으로 자리매김한 '블랙 글레이즈드 라떼'가 많은 사랑을 받고 있어 약 한 달간 판매 기간 연장을 결정했다"며 "운영 연장 이후 제주산 100% 유기농 말차가 들어가는 말차 글레이즈드 티 라떼도 Z세대 인기에 힘입어 판매량이 크게 늘어날 것으로 전망된다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
