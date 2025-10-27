JW중외제약, 'CSL비포' 파트너십 50주년 기념식 개최

고용량 철분주사제 '페린젝트' 글로벌 사업전략 등 공유

이날 기념식에는 CSL비포 안토니우 주르당 글로벌 파트너 비즈니스 총괄, 패트릭 파처 아시아태평양 총괄, 장마르크 모랑쥬 CSL베링 수석부사장 겸 아시아태평양 총괄 등이 참석했다.

양사의 인연은 1975년 12월 대한중외제약(현 JW중외제약)과 하우스만 래버러토리즈 (현 CSL비포)가 경구 철분제 '훼럼' 기술제휴를 맺으면서 시작됐다. 이후 1976년 훼럼을 국내에 출시하며 환자와 의료진에게 새로운 철 결핍 치료 옵션을 제공하는 계기가 됐으며 추가 공급 계약을 거쳐 2005년 '베노훼럼'과 2011년 고용량 철분주사제 '페린젝트' 국내 출시로 이어졌다.

신영섭 JW중외제약 대표는 기념식에서 주르당 총괄에게 감사패를 전달하며 반세기 동안 이어진 상호 신뢰와 공동의 헌신이 국내 철 결핍·빈혈 치료의 지평을 넓혀왔음을 강조했다. 신 대표는 "훼럼으로 시작된 협력은 이후 베노훼럼과 페린젝트 등으로 이어지며 양사 모두에게 새로운 도전의 기회를 열었으며 세월이 지날수록 더 깊고 빛나는 가치로 성장해왔다"며 "양사의 협력이 전 세계 환자들의 더 나은 삶에 기여하는 글로벌 성공 스토리로 이어지길 바란다"고 말했다.

주르당 총괄은 "JW중외제약은 CSL비포와 가장 오래 파트너십을 이어 온 중요한 제약사"라며 "페린젝트 등 환자에게 필요한 치료제를 개발하기 위해 많은 노력을 기울이고 있으며 양사의 파트너십이 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 했다.

감사패 전달에 앞서 진행된 임직원 대상 강연에서는 대한환자혈액관리학회(KPBM) 회장인 김경환 서울대병원 흉부외과 교수가 좌장을 맡고 김영우 국립암센터 교수가 국내 환자 혈액 관리 현황과 위절제술 후 발생하는 급성 빈혈 환자 대상 페린젝트 효과에 대해 강연했다. 이시운 분당서울대병원 신경외과 교수는 뇌동맥류 코일색전술 환자 치료 과정에서 페린젝트의 임상적 활용 가능성을 설명했다.

기념식 이후 양사 관계자는 고용량 철분주사제 페린젝트 국내 현황과 CSL의 글로벌 사업 전략 등을 공유했다.

JW중외제약은 CSL비포와의 파트너십 50주년을 계기로 협력을 한층 강화해 국내 의료 현장의 철 결핍, 빈혈 관리 수준을 높인다는 계획이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



