보성군, '제1회 열선루 이순신 학술세미나' 성료

'보성 열선루와 이순신 상유십이 장계' 주제

전남 보성군(군수 김철우)은 지난 24~26일 보성읍 열선루공원 내 열선루에서 '제1회 열선루 이순신 학술세미나'를 성황리에 개최했다고 27일 밝혔다.

열선루는 1597년 충무공 이순신 장군이 선조에게 '신에게는 아직 열두 척의 전선이 있습니다(今臣戰船尙有十二)'라는 장계를 올리며 조선 수군 재건 결의를 다진 장소로 알려져 있다.

'제1회 열선루 이순신 학술세미나'. (사진 오른쪽부터)김상욱 연구위원, 정현창 선임연구원, 노기욱 전라남도이순신연구소장, 한동훈 전 MBN-TV 홍보부장, 이용규 무등일보 제작국장, 박일훈 남악신문 대표. 보성군 제공

이번 학술세미나는 전남대학교 호남학연구원과 사단법인 전라남도이순신연구소가 공동 주관했으며, 김철우 보성군수, 김경열 보성군의회 의장, 채희설 보성문화원장을 비롯한 지역 인사 및 군민 100여명이 참석했다.

식전 행사로는 '이순신 상유십이 공연'이 펼쳐져 눈길을 끌었다. '이순신 승전가 연주', '승전무', '상유십이 강강술래' 등 12인의 예술단이 장군의 결의를 예술로 형상화해 열선루의 역사적 상징성을 드높였다.

세미나는 박정중 보성이순신문화연구원장이 사회를 맡고, 김병인 전 전남대학교 부총장이 좌장을 맡아 진행됐다. 이어 세 명의 주제 발표가 이어졌다.

첫 번째 발표에서 노기욱 전라남도이순신연구소장은 '보성 열선루와 이순신 상유십이 장계'를 주제로, 장계가 작성된 역사적 사실과 그 의미를 구체적으로 고증했다.

두 번째 발표에서 정현창 전남대 문화유산연구소 선임연구원은 '보성 이순신 장군 유진 지명 고찰'을 통해 명교마을(백사정)과 군학마을(군영구미)을 중심으로 한 출전 경로를 문헌과 지형 분석으로 입증했다.

세 번째 발표에서 김상욱 목포대 도서문화연구원 연구위원은 '보성군민의 임진의병 활동'을 주제로, 남원ㆍ성주ㆍ진주 등지에서 전투를 벌이다 순국한 보성 의병들의 항전사와 민중의 호국정신을 조명했다.

집단 토론에는 한동훈 전 MBN-TV 홍보부장, 이용규 무등일보 제작국장, 박일훈 남악신문 대표 등이 참여했다.

김철우 군수는 "열선루 이순신 학술세미나는 이순신 장군과 보성의 역사적 인연을 학문적으로 밝히고, 그 정신을 후대에 전하는 첫걸음이다"며 "열선루를 전국에서 찾아오는 보성의 역사 문화 랜드마크로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





