키움증권, 세전 연 4.2% 중개형ISA 전용 특판ELB 판매

키움증권은 12월31일까지 '중개형ISA 전용 특판ELB 가입하면 최대 ETF 10주 드림' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이벤트 기간 내 중개형ISA계좌에서 중개형ISA 전용 특판ELB를 100만원 이상 가입한 고객에게 추첨을 통해 국내 상장지수펀드(ETF)를 최대 10주 지급한다. 당첨 대상 ETF는 8월말 기준 레버리지 및 인버스를 제외한 거래량 상위 10종목이다.

키움증권의 중개형ISA 전용 특판ELB는 세전 연 4.2%의 높은 수준의 금리와 절세 혜택을 동시에 누릴 기회를 제공한다. 키움증권 관계자는 "중개형ISA계좌를 활용해 특판ELB도 가입하고 절세혜택까지 모두 누릴 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

ELB는 기초자산의 주가 변동에 따라 얻을 수 있는 수익이 달라지는 채권형 상품이다. 원금과 수익이 지급되는 낮은 위험 상품이지만, 발행사에 신용사건(파산, 부도)이 발생하면 원금 손실이 발생할 수도 있다. 키움증권의 신용등급은 AA- 다.

중개형ISA전용 특판ELB는 키움증권 홈페이지, 영웅문S# 모바일앱, 홈트레이딩시스템(HTS)에서 청약 가능하며 이벤트 신청은 필수이다. 자세한 내용은 키움증권 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



