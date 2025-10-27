가족 소중함 다시 느낀 1박2일… 경남도가족센터 ‘우리 가족애 캠프’ 개최

취약가족 문화체험 지원… “생애 첫 가족여행, 큰 선물 같았다”

경상남도가족센터(센터장 정연희)는 지난 25일부터 26일까지 경남 고성군 라파엘펜션＆글램핑장에서 '우리 가족애(愛) 캠프'를 열었다.

이번 행사는 취약가족의 문화 접근성을 높이고 가족관계 회복을 돕기 위해 마련됐다.

경상남도가족센터 ‘우리 가족애 캠프’ 참여자들이 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

캠프는 글램핑 체험을 비롯해 가족놀이 활동, 바비큐 파티, 가족을 주제로 한 캘리그라피와 영상편지 촬영·제작 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.

참여자들은 일상에서 접하기 어려운 여가와 체험을 함께 즐기며 가족 간 유대감을 다졌다. 한 참가자는 "생애 처음으로 가족여행을 다녀왔다. 아이들과 함께한 시간이 큰 선물이 됐다"고 말했다.

정연희 센터장은 "취약가족은 생계와 돌봄 부담으로 문화·여가 참여가 쉽지 않다"며 "이번 캠프가 정서적 회복과 가족 간 소통의 계기가 되길 바란다. 문화격차 완화를 위한 지원을 이어가겠다"고 강조했다.

이 사업은 경남대학교 사회복지후원회의 지원으로 진행, 지역사회 문제 해결과 소외계층의 삶의 질 향상을 위한 민관 협력 모델로 평가받고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>