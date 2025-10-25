▲이숙현씨 별세, 오유근씨 부인상, 오준환·오민혁·오신환(전 국회의원·전 서울시 정무부시장)·오호준씨 모친상, 조한미·유정미·이미원씨 시모상 = 24일 오후 3시, 서울성모병원 장례식장 31호 특실, 발인 27일.
[부고] 오신환(전 국회의원·전 서울시 정무부시장)씨 모친상
2025년 10월 25일(토)
