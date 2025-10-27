본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

이황 제자가 세운 안동 고산정 일원, 명승 지정

이종길기자

입력2025.10.27 09:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낙동강 절벽 아래 정자, 사계절 다른 풍광
선비문화·자연경관 조화…'폭군의 셰프' 촬영

안동 고산정 일원

안동 고산정 일원

AD
원본보기 아이콘

수려한 자연경관과 선비문화의 정취가 깃든 '안동 고산정 일원(安東 孤山亭 一圓)'이 명승으로 관리된다.


국가유산청은 경상북도 안동시 도산면 가송리 447 일원에 있는 이곳을 명승으로 지정했다고 27일 밝혔다.

안동 고산정은 한국 선비문화를 대표하는 장소다. 조선 시대 유학자 퇴계 이황(1501~1570)과 그의 제자이자 정유재란 때 안동 의병장으로 활약한 금난수(1530~1604)가 학문과 풍류를 나눴다.


금난수는 명종 19년(1564년) 고산정을 세웠다. 건립 과정과 당시 주변 경관은 '고산제영(孤山題詠)' 등 여러 문헌에 기록돼 있다. 퇴계와 묵객들의 시문도 남아 조선 지식인들의 교유와 자연관을 엿볼 수 있다.


안동 고산정 일원

안동 고산정 일원

원본보기 아이콘

정자는 이황이 유람했던 예던길과 농암종택이 인접한 협곡인 가송협(佳松峽) 강가 단애 아래에 있다. 물길, 바위, 숲 등과 어우러져 사계절 다른 풍광을 보여준다. 최근 드라마 '미스터 션샤인', '폭군의 셰프' 등의 촬영지로 알려져 관심이 높아졌다.

국가유산청은 "역사·문화·자연이 조화를 이룬 귀중한 문화경관"이라며 "안동시와 협력해 체계적으로 보존·관리·활용할 계획"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

새로운 이슈 보기