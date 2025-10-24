동명대-연세대, K-반려동물 산업 디지털 통합 플랫폼 공동 구축

교육·채용·창업정보 온라인 플랫폼 개발

동명대학교 애견미용·행동교정학과는 지난 21일 교내 창업보육센터에서 연세대학교 미래캠퍼스 창업지원센터와 'K-반려동물 산업 발전을 위한 통합 온라인 플랫폼 구축' 업무협약을 체결했다고 24일 전했다.

이 협약은 급성장하는 반려동물 산업의 핵심 인프라를 구축하기 위한 것으로, 교육·채용·창업 등 산업 전반의 정보를 통합해 하나의 디지털 플랫폼으로 연결하는 것이 목표다. 두 대학은 이를 통해 산업 내 인재 양성과 창업 생태계 조성, 서비스 품질 향상 등 반려동물 산업의 혁신적 발전을 함께 모색할 계획이다.

플랫폼 구축에는 동명대 애견미용·행동교정학과 재학생 2명이 직접 참여해 콘텐츠 기획과 제작을 담당하며, 연세대 디지털헬스케어학부는 기술 개발을 맡는다. 학생들은 현장 중심의 실무 경험을 쌓고, 학문과 산업이 유기적으로 연결된 창업 교육 모델을 함께 만들어갈 예정이다.

동명대 곽진숙 교수는 "이번 협약으로 학생들이 단순한 이론 학습을 넘어 산업 현장에서 실질적인 경험을 쌓을 기회를 얻게 됐다"며 "다양한 산학협력 사업을 통해 학생들의 현장 경쟁력을 높이고, 반려동물 산업을 선도할 창의적 인재를 길러내겠다"고 말했다.

동명대가 연세대와 K-반려동물 산업 디지털 통합 플랫폼 구축 협약을 맺고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>