“함께 배우고 성장하는 도시로”… 부산 기장군, 평생학습 네트워크 워크숍 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.24 17:08

보드게임으로 민주적 의사결정 체험

기관 간 협력·시민 참여 중심 학습문화

기장군(군수 정종복)은 지난 23일 정관도서관에서 '기장군 평생학습 관계자 네트워크 워크숍'을 열고 지역 평생학습의 협력 기반을 강화했다.

기장군이 평생학습 관계자 네트워크 워크숍 개최하고 있다. 기장군 제공

이번 워크숍은 기장군 내 평생교육기관 협의회 관계자 20여명이 참여한 가운데, 기관 간 교류를 활성화하고 지속가능한 학습 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다. 형식적인 회의 대신 참여자들이 직접 토론하고 이견을 조율하는 참여형 학습 프로그램으로 진행된 점이 특징이다.


이날 보드게임 '민주시민보드게임 아젠다메이커스(Agenda Makers)'를 활용해 '살기 좋은 우리 지역 만들기'를 주제로 진행됐다. 참여자들은 게임 속 시뮬레이션을 통해 시민 참여와 지역문제 해결 과정을 체험하며, 민주적 의사결정의 중요성을 자연스럽게 배우는 시간을 가졌다.

참석자들은 "게임을 통해 시민의식과 협력의 필요성을 몸소 느낄 수 있었다", "딱딱한 회의보다 훨씬 흥미롭고 실제적인 네트워킹이 이뤄졌다"며 만족감을 보였다.


정종복 군수는 "평생학습은 개인의 성장을 넘어 지역 공동체의 발전을 이끄는 원동력"이라며 "기관 간 협력과 실천 중심의 네트워크를 지속적으로 확대해 모두가 함께 배우고 성장하는 평생학습도시 기장을 만들어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
