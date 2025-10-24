본문 바로가기
<코오롱글로벌>

◇ 대표이사 내정

▲ 대표이사 사장 김영범


◇ 임원 승진

▲ 상무 방기정 배성용

▲ 상무보 강성호 조제형 주현조

◇ 전보

▲ 전무 이수진

▲ 상무 이연준


<코오롱제약>

◇ 대표이사 내정

▲ 대표이사 사장 전승호 (겸 코오롱티슈진 대표이사)


<코오롱인더스트리 FnC부문>

◇ 대표이사 내정

▲ 대표이사 부사장 김민태

◇ 임원 승진

▲ 전무 김정훈

▲ 상무 김수정

▲ 상무보 윤석주 이용례


<코오롱모빌리티그룹>

◇ 대표이사 승진

▲ 신사업부문 대표이사 부사장 최현석


◇ 임원 승진

▲ 상무보 김지웅


<코오롱스페이스웍스>

◇ 대표이사 승진

▲ 대표이사 부사장 안상현


◇ 임원 승진

▲ 상무 한진욱

▲ 상무보 안덕산


<㈜코오롱>

◇ 임원 승진

▲ 상무 한우준

▲ 상무보 김유석


<코오롱인더스트리 제조부문>

◇ 임원 승진

▲ 부사장 김시영

▲ 전무 이정준

▲ 상무 박상혁 박형규

▲ 상무보 김형지 한재국


<코오롱모터스>

◇ 임원 승진

▲ 상무보 장인철


<코오롱ENP>

◇ 임원 승진

▲ 상무 정홍령

▲ 상무보 김호성


<코오롱생명과학>

◇ 임원 승진

▲ 상무보 신영균


<코오롱바이오텍>

◇ 임원 승진

▲ 상무 오범용


<코오롱티슈진>

◇ 임원 승진

▲ 상무 김정인


◇ 임원 승진

▲ 전무 이기원

▲ 상무 허진영

▲ 상무보 오범석




