<코오롱글로벌>
◇ 대표이사 내정
▲ 대표이사 사장 김영범
◇ 임원 승진
▲ 상무 방기정 배성용
▲ 상무보 강성호 조제형 주현조
◇ 전보
▲ 전무 이수진
▲ 상무 이연준
<코오롱제약>
◇ 대표이사 내정
▲ 대표이사 사장 전승호 (겸 코오롱티슈진 대표이사)
<코오롱인더스트리 FnC부문>
◇ 대표이사 내정
▲ 대표이사 부사장 김민태
◇ 임원 승진
▲ 전무 김정훈
▲ 상무 김수정
▲ 상무보 윤석주 이용례
<코오롱모빌리티그룹>
◇ 대표이사 승진
▲ 신사업부문 대표이사 부사장 최현석
◇ 임원 승진
▲ 상무보 김지웅
<코오롱스페이스웍스>
◇ 대표이사 승진
▲ 대표이사 부사장 안상현
◇ 임원 승진
▲ 상무 한진욱
▲ 상무보 안덕산
<㈜코오롱>
◇ 임원 승진
▲ 상무 한우준
▲ 상무보 김유석
<코오롱인더스트리 제조부문>
◇ 임원 승진
▲ 부사장 김시영
▲ 전무 이정준
▲ 상무 박상혁 박형규
▲ 상무보 김형지 한재국
<코오롱모터스>
◇ 임원 승진
▲ 상무보 장인철
<코오롱ENP>
◇ 임원 승진
▲ 상무 정홍령
▲ 상무보 김호성
<코오롱생명과학>
◇ 임원 승진
▲ 상무보 신영균
<코오롱바이오텍>
◇ 임원 승진
▲ 상무 오범용
<코오롱티슈진>
◇ 임원 승진
▲ 상무 김정인
◇ 임원 승진
▲ 전무 이기원
▲ 상무 허진영
▲ 상무보 오범석
