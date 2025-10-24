이별 통보에 "같이 죽자" … 거가대교서 연인 흉기로 찌른 20대 구속송치

여행지에서 돌아가던 길에 연인을 흉기로 찔러 살해하려다 미수에 그친 20대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경남 거제경찰서는 거가대교에서 연인을 흉기로 찌르고 바다로 밀어 떨어뜨리려 한 20대 A 씨를 구속 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 15일 오전 5시 50분께 거제시 장목면 부산 방향 거가대교 위에서 연인은 20대 여성 B 씨의 얼굴과 목 등을 흉기로 여러 차례 찌른 후 대교 난간 밖 바다로 밀어 떨어뜨리려 한 혐의를 받는다.

경북 출신인 두 사람은 3년가량 교제한 사이로, 사건 전날 거제에 1박 2일 여행을 간 것으로 조사됐다.

거가대교. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

A 씨는 여행 이튿날 오전 귀가 도중 거가대교 갓길에 차를 세우고 "같이 죽자"고 말하며 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

B 씨는 자신을 난간 너머 바다로 밀어 빠뜨리려는 A 씨를 뿌리치고 도망쳐 거가대교를 지나는 차량에 도움을 요청했다.

이후 신고받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다.

B 씨는 목과 얼굴 등에 출혈이 있었으나 크게 다치지 않은 것으로 파악됐다.

A 씨는 경찰조사 과정에서 B 씨가 이별을 통보해 서로 다투는 과정에서 홧김에 범행을 저질렀다는 취지로 진술했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>