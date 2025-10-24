BNK금융그룹, '북극항로 개척 펀드' 일으킨다… 해양강국 드라이브 동참

북극항로 新해양강국 도약 선제적 투자



그룹 계열사 공동 참여, 투자 확대 계획

BNK금융그룹(회장 빈대인)이 펀드를 조성해 북극항로 개척 프로젝트에 뛰어든다. 국가적 추진 과제인 북극항로 개척 사업에 금융 축으로 가세하는 셈이다.

BNK금융은 정부의 북극항로 개척 및 新해양강국 도약 정책 기조에 부합해 관련 산업 및 기업을 발굴해 투자하는 펀드 조성을 추진한다고 24일 알렸다.

그룹 내 주요 계열사가 공동 투자해 펀드를 설정한 이후 점차 다른 투자자들을 모집해 투자 규모를 확대할 계획이다.

이는 최근 BNK금융그룹이 발표한 지역경제 희망 선언의 생산적 금융의 하나로 정부 차원의 '2030 북극항로 新전략' 수립 계획에 따른 산업 및 기업 발굴 통해 선제적 투자를 계획하고 있다. 글로벌 패권 경쟁 패러다임 변화 내 조선, 친환경 에너지 등 수혜 산업 관련 포트폴리오를 구축할 예정이다.

BNK금융그룹 관계자는 "지역을 대표하는 금융그룹으로 해수부 이전 등 해양수도 발전을 위한 정부정책에 발맞춰 그룹 계열사들이 공동투자하는 펀드를 설정해 추진하게 될 것"이라며 "BNK금융그룹은 항로 개척 등 新해양강국으로 발돋움하는 투자 프로젝트에 힘을 쏟아붓겠다"고 말했다.





