김동연 "기후테크 스타트업 100개, 유니콘 3개 육성하겠다"

김동연 경기도지사가 내년까지 기후테크 스타트업 100개를, 2030년까지 기후테크 유니콘 기업 3개를 육성하겠다고 밝혔다.

김동연 지사는 24일 수원 경기융합타운(경기신용보증재단 3층)에서 열린 '2025 경기도 기후테크 컨퍼런스' 개막식에서 "이제 기후위기 대응은 절박한 생존의 문제가 됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 "경기도는 그동안 기후위기를 기회로 바꾸는 노력을 정말 많이 해오면서 1420만 경기도민과 함께 기후경제라고 하는 새로운 성장동력을 만들어왔다"며 기후경제의 구체적 내용을 담은 '기후테크 3대 비전'을 발표했다.

경기도는 기후테크 3대 비전에 따라 먼저 경기북부 평화경제특구에 기후테크 클러스터를 조성한다.

기후테크 클러스터는 연구개발(R&D)부터 상용화에 이르기까지 기후테크 전주기에 이르는 인프라를 갖춘 기후테크 육성의 전진기지다.

경기도는 이를 통해 경제와 산업이 시너지를 이루는 지역 기후경제 모델을 만들고, 경기북부를 기후경제 선도지역으로 발전시킬 계획이다.

또 기후테크 얼라이언스를 구축하고 기후테크 펀드를 조성한다. 규제개혁부터 투자유치, 실증사업까지 기후테크 얼라이언스 동맹으로 전방위 협력체계를 구축하고, 기후테크 펀드를 조성해 우수 기술을 가진 기업에 성장 자본을 과감히 지원할 예정이다.

아울러 기후테크 육성의 컨트롤타워인 경기도 기후테크센터를 설치한다. 종합적인 구상과 전략적인 체계를 갖춰 기후테크를 집중적으로 지원하고 육성하는 한편 도민이 직접 기후테크 기술과 실증에 참여하는 기후 리빙랩과 시민 참여 프로젝트를 확대해 나간다는 구상이다.

김동연 지사는 "기후테크 3대 비전을 통해 이루고자 하는 목표는 기후테크 기업이 마음껏 도전하고 성장하는 '기후테크 플레이그라운드'를 만드는 것"이라며 "경기도는 2026년까지 기후테크 스타트업 100개사, 2028년까지 스케일업 20개사, 2030년까지 기후테크만으로 유니콘 기업 3개사를 육성하겠다"고 강조했다.

이어 "기후경제는 기후위기를 극복하는 것을 넘어서 대한민국의 새로운 성장동력이 될 것이고 대한민국의 새로운 패러다임이 여기서 만들어질 것"이라며 "공공과 산업, 기업이 함께 힘을 합쳐서 기후테크와 우리 생활 속에 체화된 기후위기에 대한 극복의 의지로 기후경제의 힘을 힘차게 열어가겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 컨퍼런스에서는 기후테크 혁신을 위해 경기도와 지자체, 정부, 대기업, 투자사 등 20개 기관과 함께하는 협력체계인 '경기도 기후테크 얼라이언스'가 출범했다.

기후테크 얼라이언스는 기후테크 지원 사업간 연계 강화와 기후테크 산업 육성을 저해하는 규제 개선, 기후테크 정책 제언 등의 역할 수행을 목표로 경기도, 경기중소벤처기업청, 한국국제협력단, 대한무역투자진흥공사, 카카오모빌리티, KT, 투자사 및 기후테크 기업 등 총 20곳이 참여했다.

경기도는 기후테크 얼라이언스 협약을 바탕으로 투자 분과와 기후테크 클러스터 분과를 운영해 기후테크 산업 촉진 방안을 논의하고, 각 기관의 역할을 명확히 함으로써 기후테크 기업에 실질적인 도움이 되는 연합체(얼라이언스·Alliance)가 될 수 있도록 할 계획이다.

특히 이번 '경기도 기후테크 얼라이언스'에는 경기도가 육성하는 기후테크 스타트업 육성기업 ▲에이피그린(클린테크) ▲피엠에너지솔루션(카본테크) ▲트라이매스(에코테크) ▲딥플랜트(푸드테크) ▲모바휠(지오테크) 등 5곳도 참여했다.





