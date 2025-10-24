"복지·건강·여가 챙겨드려요"…종로구, 경로당 순회 상담 서비스

‘어르신 행복동행’ 시범사업 진행

서울 종로구(구청장 정문헌)는 고령층 주민의 복지 정보 접근성을 높이고 복지 사각지대를 해소하기 위해 ‘복지를 찾아주는 상담실 어르신 행복동행’ 시범사업을 올 12월까지 추진한다.

지난 9월 추석연휴를 앞두고 이화경로당를 찾은 정문헌 종로구청장. 종로구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 어르신들이 각종 복지 혜택을 놓치지 않도록 경로당을 직접 방문해 주요 정책을 안내하고, 건강검진과 상담까지 함께 제공하는 원스톱 맞춤형 복지서비스로 진행된다.

올해 12월까지 관내 경로당을 순회하며 맞춤형 급여 안내, 주요 복지사업 설명, 개인별 상담을 실시한다. 종로구보건소의 간호사·영양사·운동사 등이 참여해 건강검진 및 생활습관 상담을 함께 진행하며 어르신들의 만족도를 높일 계획이다.

복지 안내 항목은 ‘돌봄’, ‘교통 및 여가’, ‘경제 지원’ 등 실생활에 도움이 되는 분야별로 구성했다. 돌봄 분야에는 긴급 돌봄 제공을 위한 돌봄SOS, 외출 동행과 주거 개선을 지원하는 노인맞춤돌봄서비스, 사물인터넷(IoT) 기기를 활용해 어르신의 움직임을 실시간 확인하는 취약어르신 안전관리 솔루션이 포함됐다.

또한 건강 체조와 운동기구 활용법을 안내하는 어르신 행복 운동교실과 함께 국민기초생활보장제도, 기초연금, 기초연금 수급자 대상 일자리 사업 등 경제 지원 제도도 소개한다. 종로구는 올해 시범사업의 효과를 분석한 후 내년에는 더 많은 경로당으로 범위를 확대할 방침이다.

정문헌 종로구청장은 “어르신 개개인의 생활 속 어려움에 실질적 해결책을 제시하고 건강 증진까지 지원하는 뜻깊은 사업”이라며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 촘촘한 복지를 실천해 복지 사각지대 없는 종로를 만들겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>