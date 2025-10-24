본문 바로가기
박형덕 동두천시장, 동두천요양원서 '따뜻한 사랑나눔 배식 봉사'

이종구기자

입력2025.10.24 10:51

박형덕 동두천시장은 지난 23일 정신요양시설 동두천요양원(원장 김태현)을 방문해 점심 배식 봉사활동을 펼쳤다고 24일 밝혔다.

박형덕 동두천시장은 지난 23일 정신요양시설 동두천요양원을 방문해 점심 배식 봉사활동을 펼치고 있다. 동두천시 제공

박형덕 동두천시장은 지난 23일 정신요양시설 동두천요양원을 방문해 점심 배식 봉사활동을 펼치고 있다. 동두천시 제공

이날 박 시장은 시설에서 생활 중인 어르신 80여 명에게 직접 점심을 배식하며 따뜻한 위로와 격려의 말을 전했다. 이어 시설 관계자들과 대화를 나누며 운영상의 애로사항을 청취하고, 생활인의 생활환경과 건강관리 실태를 점검했다.


박형덕 시장은 "작은 나눔이지만 마음을 보태면 큰 힘이 된다"며 "정신요양시설을 비롯해 지역 돌봄시설이 더욱 따뜻하고 안전한 공간이 될 수 있도록, 시 차원에서도 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편, 동두천요양원은 만성 정신장애인을 보호하고 치료·요양 서비스를 제공하는 정신요양시설로, 약물치료와 재활 프로그램을 통해 정신 재활과 삶의 질 향상, 사회복귀를 지원하고 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
