신고가 코스피…장중 3919 터치

24일 코스피가 장중 2% 가까이 오르면서 신고가를 새로 썼다.

이날 오전 10시13분 코스피는 전날보다 1.91% 오른 3919.17을 기록했다. 3900대를 돌파한 이후 3920선까지 넘보며 거침없이 상승했다. 이후 소폭 내려앉아 3900선 내외로 움직이고 있다.

장 초반 매도세를 보이던 외국인도 매수세로 돌아서면서 기관투자자와 함께 지수를 끌어올렸다. 이들은 각각 651억원, 3190억원을 순매수했다. 개인은 3664억원을 순매도했다.

코스닥 지수도 강세를 보이고 있다. 오전 10시23분 기준 전날 대비 1.00% 오른 881.60을 기록했다.

이날 새벽 미국 증시가 반도체주 중심으로 반등하면서 훈풍을 이어받은 것으로 보인다. 이날 미국 증시 주요 3대 지수는 모두 상승 마감했고, 국내 증시 움직임과 유사한 MSCI 한국 증시 상장지수펀드(ETF)도 0.39% 올랐다.

코스피 지수가 장중 사상 최고치를 경신한 24일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시돼 있다. 코스피는 이날 오전 9시 2분 기준 전 거래일 대비 54.74포인트(1.42%) 오른 3900.3에 원/달러 환율은 2.9원 내린 1,436.7원에 개장했다. 2025.10.24





