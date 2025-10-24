본문 바로가기
샘 올트먼 오픈AI CEO, 경주 APEC CEO 서밋 불참한다

이명환기자

입력2025.10.24 10:18

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 오는 28일부터 31일까지 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에 불참한다.


오픈AI는 올트먼 CEO가 이번 APEC CEO 서밋에 참석하지 않는다고 24일 밝혔다. 올트먼 대표는 이번 APEC 기간 한국을 찾을 계획이 없는 것으로 전해졌다.

챗GPT 개발업체인 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 이달 1일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 방한하고 있다. 연합뉴스

올트먼 CEO는 비교적 최근인 이달 1일 방한해 이재명 대통령과 접견하는 한편, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과도 연쇄 회동을 열었다. 올트먼 CEO의 방한 기간 오픈AI는 삼성전자, SK하이닉스와 각각 디램(DRAM) 웨이퍼 공급 계약을 체결했다. 배경훈 과학기술정보통신부 장관과도 만나 스타게이트 프로젝트 등에 우리나라 기업이 참여하는 내용의 양해각서(MOU)도 체결했다.


앞서 올트먼 CEO는 지난 2월에도 한국을 찾아 이재용 회장과 최태원 회장을 각각 접견했다. 정신아 카카오 대표와도 만나 카카오와의 전략적 제휴 체결 사실을 공개했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

