정읍시, 65세 이상 어르신 무료 '결핵검진'

전북 정읍시보건소가 만 65세 이상 어르신을 대상으로 연 1회 무료 결핵 검진을 연중 실시한다.

정읍시보건소가 만 65세 이상 어르신을 대상으로 연 1회 무료 결핵검진을 연중 실시한다.

24일 보건소에 따르면 이번 결핵 검진은 고령층에서 급증하는 결핵을 예방하고 조기 발견하기 위해 추진됐으며 거동이 불편한 어르신들을 위해 대한결핵협회와 함께 '찾아가는 결핵 검진' 사업도 진행하고 있다.

최근 통계에서는 결핵 환자 중 65세 이상 비율은 2020년 48.5%에서 2024년 58.7%로 꾸준히 증가했다. 결핵은 2주 이상 지속되는 기침·가래 등의 증상을 보이는 제2급 법정 감염병이지만, 초기에는 증상이 거의 없어 정기 검진을 통해 조기 발견하는 것이 무엇보다 중요하다.

'찾아가는 결핵 검진'은 이동식 검진 장비로 관내 노인복지관·경로당 등을 순회하는 방식으로, 지난달까지 94개 기관에서 1,700여명이 검진을 마쳤다.

오는 27~31일까지는 영원면 북풍경로당 등 11개 기관에서 추가로 검진을 실시하며, 흉부 X-선 촬영 후 이상 소견이 발견되면 객담검사까지 진행한다.

손희경 보건소장은 "어르신들은 면역력이 약해 결핵 발병 위험이 높고, 증상이 뚜렷하지 않아 발견이 늦어지는 경우가 많다"며 "특히 환절기에는 정기적인 결핵 검진으로 본인과 가족의 건강을 지켜야 한다"고 말했다.

찾아가는 검진 외에도 관내 65세 이상 어르신은 누구나 신분증을 가지고 보건소 1층 만성병 관리실을 방문하면 연 1회 무료 결핵 검진을 받을 수 있다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



